Genoa empató con Como y opacó el golazo de la jornada en la Serie A

Redacción FOX Deportes

Un gol en el tiempo añadido de Caleb Ekuban de Genoa, privó al Como de una victoria que los del español Cesc Fábregas parecían tener en sus manos tras adelantarse en el marcador con un espectacular tanto del argentino Nico Paz.

⏹️ FT | Como 1-1 Genoa pic.twitter.com/Em0ZYNKPOH — Genoa CFC (@GenoaCFC) September 15, 2025

Pero cuando todo parecía encarrilado para el Como, en el actuó por primera vez como titular el internacional español Álvaro Morata, la expulsión a los 89 minutos del central español Jacobo Ramón, que vio la tarjeta roja directa por una entrada sobre el brasileño Junior Messias, dio al traste con los planes del equipo local.

De hecho, Génova, que hasta ahora no sabía lo que era marca en la presente campaña, no tardó ni tres minutos para aprovechar su superioridad numérica para igualar definitivamente la contienda con un gol en el 90+2 del ghanés Ekuban.

Un tanto que dejó sin premio la espectacular diana del joven centrocampista argentino Nico Paz, que no deja de añadir argumentos a su catálogo de recursos. El internacional tras recibir la pelota de Morata se deshizo de dos defensores con un giro y batió al guardameta Nicola Leali con un potente zurdazo.

La falta de pegada de Como se acabó pagando en el tiempo de prolongación por medio de Caleb Ekuban quien dejó sin premio el espectacular tanto de Nico Paz y a los locales con dos partidos sin ganar.