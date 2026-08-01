Franco Mastantuono tendría la oportunidad de lucir en la Serie A

Oscar Sandoval

Franco Mastantuono está en el mercado y ha despertado el interés de varios clubes de la Serie A, necesita continuidad para recuperar su mejor versión y comenzar a consolidarse en Europa. Aunque sus números todavía están por debajo de las expectativas, el futbol italiano podría convertirse en el punto de inflexión de su carrera.

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La primera temporada del mediocampista con Real Madrid no fue la esperada. A sus 18 años todavía tiene un amplio margen de crecimiento, pero debe dar un paso al frente para dejar de ser una promesa y convertirse en una realidad.

El equipo blanco busca que el argentino salga cedido y en Italia podría seguir un camino similar al de Nico Paz, quien dejó el Santiago Bernabéu y, en dos temporadas, se afianzó como uno de los mediocampistas más destacados del 'Calcio'.

Los parámetros de Comparisonator muestran que Mastantuono tiene argumentos para competir en la Serie A. El argentino registra 22.65 pases por encuentro, mientras que Charles De Ketelaere alcanza 36.57. Además, completa 20.35 envíos con éxito, frente a los 28.5 del belga.

En generación de juego, el mediocampista de 18 años promedia 0.25 pases clave por partido, por debajo del 0.93 de De Ketelaere. Sin embargo, también destaca por su participación en campo rival, con 18.6 pases en territorio ofensivo, 16.65 de ellos exitosos, además de un 90% de efectividad en pases y un 93% de precisión en entregas cortas, registros que podrían facilitar su adaptación a la Serie A.