Oscar Sandoval

La adaptación al futbol europeo y a La Liga le pasó factura a Franco Mastantuono durante su primera temporada con Real Madrid. El argentino necesitaba minutos y en el conjunto blanco no tenía garantizada la continuidad que buscaba. Su cesión a Fiorentina terminó siendo un acierto, porque encontró el escenario ideal para recuperar protagonismo y comenzar a abrirse camino entre los futbolistas más destacados de la Serie A.

Franco Mastantuono alejó a la Fiorentina del descenso en la Serie A

Fueron varios los equipos que tocaron la puerta del Real Madrid y mostraron interés en Mastantuono, pero Fiorentina le ofrecía algo fundamental para su crecimiento: minutos y regularidad. Después de analizar las diferentes alternativas, el mediocampista eligió Italia como destino para continuar su desarrollo y demostrar que tiene condiciones para competir al más alto nivel.

El argentino no tardó en ganarse un lugar en el equipo y se adueñó de la titularidad por la banda derecha, ha disputado 11 partidos de Serie A y marcado cuatro goles, números que respaldan su crecimiento y lo colocan entre los futbolistas más destacados de su posición. La continuidad que no encontró en Madrid comienza a dar resultados en Florencia.

Las estadísticas también reflejan su protagonismo ofensivo. Según Comparisonator, Mastantuono comparte con Federico Bernardeschi el primer lugar de su posición en disparos, con un promedio de seis por partido, dos de ellos a portería. Además, registra nueve regates por encuentro, siete exitosos y seis completados en campo contrario, cifras que destacan su capacidad para generar peligro y desequilibrar en ataque.

Mastantuono encontró en Fiorentina lo que necesitaba: confianza, minutos y un papel importante dentro del equipo. El mediocampista de 19 años comienza a recuperar su mejor versión y todavía tiene buena parte de la temporada por delante para seguir creciendo.

Su paso por Italia está demostrando que el talento necesitaba continuidad para explotar. Real Madrid apostó por su futuro y Fiorentina le está dando el escenario para demostrar porqué es uno de los jóvenes con mayor proyección en Europa.