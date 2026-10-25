¿Estamos ante la mejor Serie A de la historia?

Redacción FOX Deportes

La Serie A vive un arranque sin precedentes. Por primera vez en la historia, cuatro equipos mantienen el invicto después de ocho jornadas: Inter, Lazio, Roma y Milan. Los cuatro conjuntos protagonizan una pelea cerrada en la parte alta de la clasificación y mantienen abierta la lucha por el liderato del futbol italiano.

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Inter y Lazio comparten la cima con 22 puntos, producto de siete victorias y un empate. Los ‘Nerazzurri’ únicamente dejaron escapar dos unidades ante Roma, en un partido en el que Lautaro Martínez apareció con un doblete para rescatar la igualdad después de que su equipo estuviera abajo 2-0.

Lazio se ha convertido en una de las grandes sorpresas de la temporada y mantiene el paso de Inter en la pelea por el primer lugar. El conjunto romano empató en casa ante Milan y también consiguió una victoria importante frente a Juventus, al que derrotó con tres goles como visitante.

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Roma y Milan tampoco conocen la derrota y se mantienen al acecho. Ambos suman 18 puntos después de cinco victorias y tres empates, por lo que están a cuatro unidades de los líderes y conservan sus aspiraciones de alcanzar la cima.

Los ‘Giallorossi’ repartieron puntos ante Inter, Como y Napoli, mientras que Milan empató frente a Sassuolo, Lazio y Juventus. Cuatro equipos invictos, dos líderes igualados en puntos y una diferencia de apenas cuatro unidades entre los primeros cuatro lugares reflejan una Serie A que promete una pelea intensa por el título.