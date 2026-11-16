Oscar Sandoval

Milan sigue sin encontrar la fórmula para resolver sus problemas de gol. El conjunto ‘Rossonero’ ha apostado por delanteros de diferentes perfiles durante las últimas temporadas, pero ninguno ha conseguido consolidarse como el ‘9’ que necesita el equipo. La falta de contundencia comienza a pasar factura y la directiva vuelve a mirar al mercado de fichajes en busca de una solución definitiva.

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Gonçalo Ramos llegó a San Siro el verano pasado con la misión de terminar con la falta de gol. Su fichaje abrió la puerta de salida a Santiago Giménez y llevó a la directiva a descartar la opción de compra de Nicklas Füllkrug para darle al portugués el protagonismo en el ataque. Sin embargo, la apuesta todavía está lejos de ofrecer los resultados esperados.

Ramos tampoco ha conseguido convertirse en el goleador que necesita Milan. El portugués apenas suma dos tantos en 11 partidos y acumula cuatro encuentros consecutivos sin marcar, una sequía que aumenta la presión sobre el delantero y podría empujar a la directiva a buscar un nuevo refuerzo durante el mercado invernal.

La Gazzetta dello Sport coloca a Endrick y Nicolò Tresoldi en el radar del conjunto italiano y señala que Milan estaría dispuesto a ofrecer cerca de 60 millones de euros por el brasileño. Una operación importante para un club que sigue buscando respuestas en ataque y lleva varias temporadas intentando encontrar a su goleador, ahora podría apostar fuerte por Endrick, pero el verdadero desafío no será fichar a otro delantero, sino acertar de una vez por todas con el ‘9’ que necesita.