Información de todo tipo de deporte incluyendo Fútbol Mexicano, Béisbol, NBA, Básquetbol, Fútbol Americano, NFL, Tenis, Boxeo, automovilismo y Golf.

SERIE A

En el Inter tienen claras las intenciones de Lautaro Martínez

Publicado el

Por EFE

El conjunto ‘Nerazzurro’ confía en el delantero argentino


Lautaro MartínezInterSerie AFutbolFutbol EuropeoRomelu LukakuAchraf Hakimi
chucky-lozano-convocado-para-el-debut-del-napoli-un-mes-despues-del-rodillazochucky-lozano-convocado-para-el-debut-del-napoli-un-mes-despues-del-rodillazo

'Chucky' Lozano, convocado para el debut del Napoli, un mes despues del rodillazo

Serie A

Otras noticias