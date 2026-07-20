El recuerdo de Atenas vivirá esta temporada en el uniforme de visitante de Milan

Redacción FOX Deportes

Milan presentó su nueva equipación visitante para la próxima temporada, una camiseta blanca, "el color de las ocasiones especiales", que incorpora el lema "Después de Estambul, siempre está Atenas", en alusión a dos finales de la Champions League que marcaron la historia del conjunto 'Rossonero’.

La frase, estampada en la parte trasera del cuello, evoca la derrota sufrida ante Liverpool en la final de Estambul de 2005 y la posterior revancha lograda dos años después en Atenas, cuando el conjunto italiano conquistó su séptima Copa de Europa contra el equipo inglés con un doblete de Filippo Inzaghi.

Precisamente el exdelantero italiano, protagonista de aquella final de 2007, encabeza la campaña de lanzamiento de la nueva camiseta.

From ashes to Athens 🔥



Introducing the 26/27 @pumafootball x AC Milan Away Kit. For those who believe that after Istanbul, there’s always Athens. Out now. pic.twitter.com/8GPpdOfAx6 — AC Milan (@acmilan) July 21, 2026

Milan, siete veces campeón de Europa, afronta una nueva temporada tras una muy irregular en la que quedó fuera de puestos de Liga de Campeones.

Tanto el banquillo, que asumió Rúben Amorim, como la cúpula directiva, que ahora lidera el italiano Massimo Calvelli como nuevo director general, han sufrido cambios con el fin de reestructurar un club histórico del 'Calcio'.