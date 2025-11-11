Publicación: miércoles 12 de noviembre de 2025

Oscar Sandoval

¿Cuántos puntos necesita Genoa para salir de la zona de descenso en la Serie A?

Genoa buscará la salvación con Daniele De Rossi

El descenso amenaza a Genoa que ganó su primer partido de la temporada en la Serie A después de 10 jornadas, hay tiempo para corregir el rumbo y alejarse de la zona roja, pero es importante seguir sumando para evitar la caída a la Serie B por segunda ocasión en las últimas cuatro temporadas.

No todo está perdido para Genoa que mantiene la salvación a su alcance, debe reaccionar cuanto antes e ir paso a paso. La pelea por la permanencia será larga y en ella pueden estar involucrados hasta seis clubes por lo que se podría definir de manera dramática a final de campaña.

El conjunto ‘Rossoblu’ ocupa la posición 18 de la tabla con siete unidades por seis de Hellas Verona y cinco de la Fiorentina, la buena noticia es que Parma está a un paso con ocho puntos, luego Pisa que suma nueve y Lecce con 10.

Un triunfo lo es todo para Daniele De Rossi quien se estrenará al frente del equipo a pie de campo luego de seguir desde un palco el duelo del pasado fin de semana ante la Fiorentina, su rival será Cagliari y los tres puntos podrían sacar al club del fondo de la tabla.

