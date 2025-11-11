¿Cuántos puntos necesita Genoa para salir de la zona de descenso en la Serie A?

Oscar Sandoval

El descenso amenaza a Genoa que ganó su primer partido de la temporada en la Serie A después de 10 jornadas, hay tiempo para corregir el rumbo y alejarse de la zona roja, pero es importante seguir sumando para evitar la caída a la Serie B por segunda ocasión en las últimas cuatro temporadas.

No todo está perdido para Genoa que mantiene la salvación a su alcance, debe reaccionar cuanto antes e ir paso a paso. La pelea por la permanencia será larga y en ella pueden estar involucrados hasta seis clubes por lo que se podría definir de manera dramática a final de campaña.

El conjunto ‘Rossoblu’ ocupa la posición 18 de la tabla con siete unidades por seis de Hellas Verona y cinco de la Fiorentina, la buena noticia es que Parma está a un paso con ocho puntos, luego Pisa que suma nueve y Lecce con 10.

Un triunfo lo es todo para Daniele De Rossi quien se estrenará al frente del equipo a pie de campo luego de seguir desde un palco el duelo del pasado fin de semana ante la Fiorentina, su rival será Cagliari y los tres puntos podrían sacar al club del fondo de la tabla.