Cristian Chivu conquista el Banquillo de Oro de la Serie A

Redacción FOX Deportes

Cristian Chivu fue reconocido como el mejor entrenador de la Serie A y conquistó el prestigioso Banquillo de Oro después de una temporada histórica al frente del Inter. El técnico rumano se impuso en la votación a Cesc Fàbregas, entrenador de Como, quien terminó en segundo lugar, y a Gian Piero Gasperini, de la Roma, que completó el podio.

El galardón, que los propios entrenadores entregan anualmente a sus colegas más destacados de la temporada anterior, terminó en manos de Chivu después de una campaña en la que el conjunto ‘Nerazzurri’ impuso condiciones en el futbol italiano. Inter conquistó el ‘Scudetto’ con autoridad y también levantó la Copa Italia, un doblete que terminó por respaldar el reconocimiento al entrenador rumano.

“Gracias a todos por este premio. Siempre es especial recibirlo gracias a la opinión de los entrenadores, y por lo tanto, de mis compañeros. Agradezco a los jugadores, al cuerpo técnico y al club, pero sobre todo a mi familia, que siempre ha estado ahí para mí en las victorias, pero especialmente en las derrotas”, declaró Chivu, quien destacó el respaldo recibido durante una temporada que terminó con dos títulos para el conjunto milanés.

Chivu tomó el relevo de Antonio Conte, ganador del premio por su trabajo con Napoli en la temporada 2024/25, y superó a un Cesc Fàbregas que también hizo historia al clasificar al Como por primera vez a la Champions League. La ceremonia reconoció además a Massimiliano Alvini, del Frosinone, como mejor entrenador de la Serie B; Francesco Tomei, del Ascoli, en la Serie C, y Luca Rossettini, de la Roma, en la Serie A femenina.