Como apuesta por Luis Milla para su aventura en la Champions League

Oscar Sandoval

Como anunció el fichaje de Luis Milla, quien llega procedente del Getafe para reforzar el mediocampo. El español vivirá su primera experiencia fuera de La Liga tras firmar un contrato por tres temporadas y disputará por primera vez tanto la Serie A como la Champions League.

Como 1907 is delighted to announce the signing of Spanish midfielder Luis Milla from Getafe CF.



The 31-year-old joins the club on a permanent transfer until June 2029, bringing experience, creativity and technical quality to Cesc Fàbregas’ midfield.



Milla joined Getafe in 2022… pic.twitter.com/eB3zIdrWgA — Como1907 (@Como_1907) July 2, 2026

La próxima temporada será ilusionante para Como que se estrenará en la Liga de Campeones, deberá estar a la altura para el desafío que supone competir al máximo nivel en Italia y Europa, la directiva continúa reforzando la plantilla para poner a disposición de Cesc Fàbregas un equipo capaz de afrontar ambos frentes.

Los 'Lariani' confirmaron la llegada de Luis Milla al equipo italiano con un contrato hasta 2029, un futbolista que aportará "experiencia, creatividad y calidad técnica al mediocampo", según explicó el club a través de un comunicado en redes sociales.

Será la primera experiencia de Milla fuera del futbol español, después de defender las camisetas de Granada y Getafe.