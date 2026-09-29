Alberto Gilardino es el nuevo entrenador de Parma

Redacción FOX Deportes

La temporada no comenzó bien para Parma, que acumula tres derrotas, un empate y una victoria en cinco jornadas. El club está fuera de la zona de descenso, pero la directiva decidió destituir a Carlos Cuesta y apostar por Alberto Gilardino.

Welcome to the Gialloblù, Alberto Gilardino ✍️?? pic.twitter.com/9PRLMoxOyM — Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) September 29, 2026

Gilardino vuelve a la que fue su casa y donde destacó como goleador en el futbol italiano. El técnico se encontraba sin club después de su etapa con Pisa, que terminó con el descenso del equipo la campaña pasada.

“El nuevo responsable técnico del primer equipo masculino ha firmado un contrato hasta el final de la temporada 2026/27, con una opción a favor del club por dos temporadas adicionales”, explicó el conjunto parmesano en un comunicado.

Gilardino no tendrá tiempo para una adaptación tranquila con los ‘Crociati’: debutará ante Inter, vigente campeón de la Serie A, en una prueba inmediata para comenzar a cambiar el rumbo de Parma.