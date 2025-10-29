Acuerdo a la vista entre la Juventus y Luciano Spalletti

Oscar Sandoval

Las negociaciones entre la directiva de Juventus y Luciano Spalletti terminarán con un acuerdo favorable que convertirá al técnico en ‘Bianconero’, los abogados de ambas partes estarían trabajando en el contrato final y el anuncio oficial podría llegar en las próximas horas.

Juventus enfrentará a Udinese sobre el terreno de juego, mientras en los despachos del club mantienen conversaciones con Spalletti quien aceptará un contrato de ocho meses para encargarse de un equipo a la deriva que tiene ocho partidos sin ganar y tres derrotas en fila.

Fabrizio Romano asegura que “el acuerdo está cerrado” y que el estratega firmará “hasta junio de 2026”, es decir, hasta final de temporada con una cláusula que le permitirá seguir el frente en caso de que ‘La Vecchia Signora’ clasifique a la próxima Champions League.

Spalletti podría dirigir su primer entrenamiento este jueves y debutar el próximo sábado al frente de la ‘Juve’ que visitará a Cremonese, aunque la atención estará centrada en el duelo de Liga de Campeones ante Sporting que el equipo italiano debe ganar para seguir con vida en Europa.