Orbelín Pineda, estrella en Grecia por aferrarse a sus sueños

Lo presionaron tanto en Celta de Vigo como en Chivas para que regresara a la Liga MX, pero Orbelín Pineda tuvo la convicción para quedarse en Europa, se convirtió en un ejemplo de perseverancia y ahora es una figura en el AEK Atenas, donde tiene siete goles en lo que va de la temporada.

A pesar de que en España lo echaron sin darle oportunidades y el Guadalajara le hizo una gran oferta para que regresara al equipo con un trato de estrella, el futbolista decidió esperar hasta que apareció Matías Almeyda en su destino para concederla una segunda oportunidad en el ‘Viejo Continente’.

“Depende de uno aferrarse a sus sueños y yo lo hice, no darme por vencido ante lo que estaba pasando; lo tomé como ejemplo que hay altas y bajas y luego tienes tu recompensa. Ahora nos toca disfrutar y estar en un alto nivel, no volver a lo que estaba viviendo en esos primeros seis meses”, comentó el ‘Maguito’ en entrevista con Mediotiempo, donde aseguró que tomó “la mejor decisión” para su carrera.

Orbelín Pineda se pone la capa de héroe en Grecia El mexicano sigue cosechando goles en la liga griega

“Empecé con seis meses complicados, pero gracias a eso me hizo ser más fuerte de la cabeza y me aferré a mi sueño; ahora está cambiada la página y es todo lo contrario. Estoy jugando y tengo un entrenador que me ha ayudado a la confianza para trascender”, agregó el mediocampista de 26 años, autor de grandes anotaciones en la liga de Grecia (tres solo en este 2023), donde se han vuelto a ver sus divertidos festejos.

Pineda ha jugado 22 partidos en la liga helénica, todos como titular.

Esta confianza en Atenas fue la que se le negó de parte del ‘Tata’ Martino en Catar 2022, donde solo jugó 77 minutos en la miserable participación del Tri en el Mundial. Las cosas pudieron ser diferentes.