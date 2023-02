Miguel Herrera se sintió dentro de la Selección Mexicana

Miguel Herrera se llegó a sentir parte de la Selección Mexicana para cumplir un segundo ciclo como director técnico en sucesión de Gerardo ‘Tata’ Martino.

‘El Piojo’ ha revelado que él fue uno de los cinco candidatos que fue entrevistado para el puesto, sin embargo, en el intercambio de discursos con Rodrigo Ares de Parga y Jaime Ordiales, hubo sensaciones en Miguel de que sería el elegido.

“Si me junté con Rodrigo y Jaime, me entrevisté. Fue una buena entrevista, ellos me dijeron que les había gustado y después pasé con el comité. Creo que los dejé conforme con el proyecto que puse sobre la mesa, ellos dijeron que estaban convencidos. Pasó mucho tiempo después de la junta y no pasaba nada. La realidad es que no solo éramos dos y ellos tomaron su decisión”, detalló Miguel Herrera en entrevista.

Dos horas después de que se conoció que Miguel no sería el encargado de llegar al banquillo Jorge Alberto Hank, presidente de Xolos de Tijuana, le contactó para ofrecerle el puesto de director técnico del equipo de Tijuana.

Esta será la segunda ocasión que Miguel tome las riendas del equipo fronterizo con el que ahora no hay una cláusula de salida, sobre todo si en un futuro existe la posibilidad de hacerse cargo de un proyecto más importante.

“No hay una cláusula de salida, solo hay un acuerdo de palabra. Tengo una buena relación con Jorge, de hecho me dijo, quédate aquí, ponme arriba y después, si tienes que irte, yo te acompaño”, detalló.

Miguel Herrera tiene un nuevo reto con Xolos para obtener resultados positivos que le lleven de nueva cuenta a la clasificación.