La Nations League, el primer reto de Rafael Márquez como técnico de la Selección Mexicana

Redacción FOX Deportes

Ganar la Nations League será el primer reto de Rafael Márquez como nuevo técnico de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial del 2030. El ex capitán del ‘Tri’ debutará como entrenador en la fecha FIFA de septiembre, pero su primer partido oficial lo tendrá hasta noviembre en los cuartos de final del torneo de la CONCACAF.

La continuidad de una historia, con un proyecto a largo plazo y de transición.



Hoy inicia una nueva etapa para nuestra Selección junto a ti, Rafa.



¡Vamos juntos! 🙌#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/E7boV2UjX5 — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

México conquistó en el 2025 su primer título de la 'Nations League', al vencer por 2-0 a Canadá en la semifinal y superar por 2-1 en la final a Panamá.

Ahora, bajo el mando del 'Káiser', el ‘Tri’ buscará retener el título, aunque deberá ir por pasos. En noviembre el equipo asumirá la fase de los ocho mejores y de ganar, se clasificará al 'Final Four’.

Rafa continúa el proceso de Javier. 💚🫡



Un proyecto a largo plazo. 🇲🇽#SomosMéxico pic.twitter.com/Gjxprw6LD0 — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 9, 2026

Además de los integrantes de la selección mundialista, Rafa Márquez tendrá a figuras en proceso de crecimiento y a otras recuperadas de lesiones, que deben ser protagonistas en su proceso hacia el Mundial del 2030.

Márquez heredará del 'Vasco' Aguirre el deseo renovado de los futbolistas mexicanos por pertenecer a la selección, algo que decayó en el pasado, lo cual tratará de aprovechar para ganar la 'Nations', la Copa Oro del próximo año y la eliminatoria rumbo al Mundial del 2030.