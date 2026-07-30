La FMF, aún sin respuesta para la propuesta de Gianni Infantino

Hiram Marín

Luego de que la UEFA, la CONCACAF y varias federaciones expresaran su postura sobre los cambios al programa FIFA Forward de Gianni Infantino, la Federación Mexicana de Futbol optó por no dar aún una respuesta definitiva.

La propuesta busca modificar el esquema financiero para dar más recursos al desarrollo del futbol mundial. Sin embargo, mientras otros organismos ya se pronunciaron, México prefirió no apresurarse y analizar todo a detalle.

🗒️ La Federación Mexicana de Futbol informa: pic.twitter.com/vZMEZH9DDw — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) July 30, 2026

La FMF analizará un poco más la propuesta de Infantino antes de emitir un fallo final sobre el tema. Los directivos mexicanos participarán en las mesas de trabajo convocadas por FIFA para revisar minuciosamente cada punto del documento.

La intención del organismo nacional es agotar todo el proceso de evaluación y no dar una respuesta a la ligera. El análisis servirá para entender el impacto real que tendrá esta reestructuración en las arcas del balompié.

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De acuerdo al comunicado, la FMF tomará la decisión que más convenga al crecimiento del futbol mexicano y a sus propios proyectos.

La prioridad del organismo es asegurar que cualquier ajuste en los ingresos impacte de forma positiva en el balompié nacional. Por ello, la federación prefiere tomarse su tiempo para evaluar los escenarios en lugar de fijar una postura acelerada. La respuesta oficial de México se dará a conocer únicamente cuando concluya la revisión de los documentos.