Íbamos por buen camino: Diego Cocca

El ex director técnico de la Selección Mexicana habló después de su cese

Cuando un Director Técnico deja su puesto, se dice que se corta por lo más delgado y más si esto sucede en la Selección Mexicana. Diego Cocca dejó de estar frente del 'Tricolor', pero a diferencia de sus antecesores, no se quedó callado.

Cocca concedió entrevista a TV Azteca, en la que asguró que no le dieron tiempo ni le tuvieron paciencia después de la Nations League, pues, según él, las cosas iban por buen camino.

"Estamos convencidos de qué estamos construyendo algo, habíamos bajado el proyecto, habíamos bajado la edad, muchos jugadores jóvenes, teníamos un promedio de cinco o seis entrenamientos con los jugadores nada más".

Diego Cocca cesado de la Selección Mexicana Ares de Parga, Director de Selecciones Nacionales, también deja la estructura de la FMF.

Y agregó: "Era lógico que no se veía el funcionamiento futbolístico que todos queríamos, que estamos convencidos de que con tiempo y paciencia se iba a ver, lamentablemente no nos dieron ese tiempo y esa paciencia”

Cocca, bicampeón con Atlas en la Liga MX, aseguró que no se arrepiente de haber aceptado el cargo al frente de la Selección Mexicana para dejar a Tigres.

"No me arrepiento, es verdad que estaba en un proyecto muy bueno, respaldado, pero yo quiero mucho este país, si hubiera sido la selección de otro país con todo respeto lo hubiera dudado muchísimo, pero esa era mi intención, estoy triste por no poder ayudar a la selección desde dentro, necesita mucha ayuda".

"Estamos convencidos de que empezamos encontrar los caminos para ayudarlos pero en cuatro meses es imposible, nosotros queríamos transformar la imagen de la selección, el nivel de la selección y estamos convencidos que íbamos por el buen camino, son decisiones que tomaron desde otro lugar".

Finalmente, Cocca detalló cómo fue informado de su cese por parte del presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, Ivar Sisniega Campbell.

El fútbol es más que un negocio, es un patrimonio que también pertenece a la afición. pic.twitter.com/K3qFInihT0 — Juan Carlos Rodríguez Bas (@jcrodriguezbas_) June 19, 2023

“Hoy por la mañana vino Sisniega a comunicarme que habían tomado la decisión que dejamos de ser el cuerpo técnico de la selección, ante esas decisiones no hay mucho que hacer, hablamos con los jugadores, les explicamos, yo también quería transmitirlo para que la gente sepa lo que pasó, no es que nos vayamos, no es que dudemos, al contrario, fue una decisión por parte de la Federación la cual hay que respetar, pero la verdad estoy triste, por lo que siempre vengo manifestando, queríamos formar parte de la selección”.