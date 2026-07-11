Gilberto Mora no participará en el preolímpico con la Sub 20

Redacción FOX Deportes

Gilberto Mora, mundialista con 17 años, es el gran ausente en la convocatoria de la Selección Mexicana Sub-20 que participará en el preolímpico y premundial de la CONCACAF. #Sub20 | Ellos son nuestros muchachos que disputarán el Torneo Sub-20 de Concacaf.



El objetivo es conseguir un boleto a la Copa del Mundo de la categoría y la clasificación a los Juegos Olímpicos de verano 2028.



Aquí los detalles: https://t.co/fOKfR28mGc#ProyectoSelecciones… pic.twitter.com/pcagEsa9Zs — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) July 13, 2026

‘Morita’, la reciente joya del fútbol mexicano, tuvo una destacada participación en la pasada Copa del Mundo 2026 en la que fue titular en tres de los cuatro partidos en los que participó hasta la eliminación del ‘Tri’ en octavos de final ante Inglaterra.

Ante la ausencia del mediocampista de Xolos, Diego Reyes, delantero de 18 años que juega en Flamengo de Brasil, es una de las principales estrellas en el equipo del técnico Alex Diego.

También se destacan Henrique Simeone, centrocampista mexico-brasileño de 19 años procedente de las fuerzas básicas del Botafogo de Brasil, que hoy juega para los Tigres UANL y el guardameta Artemio Olvera, de San Luis.

Gilberto Mora, el sexto jugador más joven en jugar un Mundial

Este torneo, que se realizará del 24 de julio al 9 de agosto próximos, servirá como clasificatorio para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 y los Juegos Olímpicos de Verano 2028.

Las cuatro selecciones que alcancen las semifinales avanzarán al Mundial a disputarse en Azerbaiyán y Uzbekistán 2027. El campeón del torneo obtendrá su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

México comparte el grupo B con Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda. En el sector A están Estados Unidos, Cuba, El Salvador y Haití, y el grupo C lo conforman Honduras, Panamá, Canadá y Jamaica.