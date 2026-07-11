Publicación: lunes 13 de julio de 2026

Redacción FOX Deportes

Gilberto Mora no participará en el preolímpico con la Sub 20

Diego Reyes de Flamengo y Henrique Simeone de Botafogo tendrán la oportunidad de lucirse

Gilberto Mora, mundialista con 17 años, es el gran ausente en la convocatoria de la Selección Mexicana Sub-20 que participará en el preolímpico y premundial de la CONCACAF.

‘Morita’, la reciente joya del fútbol mexicano, tuvo una destacada participación en la pasada Copa del Mundo 2026 en la que fue titular en tres de los cuatro partidos en los que participó hasta la eliminación del ‘Tri’ en octavos de final ante Inglaterra.

Ante la ausencia del mediocampista de Xolos, Diego Reyes, delantero de 18 años que juega en Flamengo de Brasil, es una de las principales estrellas en el equipo del técnico Alex Diego.

También se destacan Henrique Simeone, centrocampista mexico-brasileño de 19 años procedente de las fuerzas básicas del Botafogo de Brasil, que hoy juega para los Tigres UANL y el guardameta Artemio Olvera, de San Luis.

Gilberto Mora, el sexto jugador más joven en jugar un Mundial

Gilberto Mora entró a los 66 minutos del partido inaugural del Mundial 2026.
Con 17 años y 240 días, Mora es el futbolista más joven de este Mundial y el jugador con menor edad en la historia de México que ve minutos en este torneo.
Mora es el sexto jugador más joven en jugar un Mundial. Con 17 años, pero menos días, la lista la encabezan Norman Whiteside (Irlanda del Norte), Samuel Eto'o (Camerún), Femi Opabunmi (Nigeria), Salomon Olembé (Camerún) y Pelé (Brasil).
El jugador chiapaneco vio minutos en la victoria 2-0 ante Sudáfrica.
El jugador chiapaneco vio minutos en la victoria 2-0 ante Sudáfrica.

Este torneo, que se realizará del 24 de julio al 9 de agosto próximos, servirá como clasificatorio para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 y los Juegos Olímpicos de Verano 2028.

Las cuatro selecciones que alcancen las semifinales avanzarán al Mundial a disputarse en Azerbaiyán y Uzbekistán 2027. El campeón del torneo obtendrá su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

México comparte el grupo B con Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda. En el sector A están Estados Unidos, Cuba, El Salvador y Haití, y el grupo C lo conforman Honduras, Panamá, Canadá y Jamaica.

Gilberto Mora, el titular más joven de un Mundial en 20 años

Gilberto Mora, jugador de 17 años y 253 días, fue titular en el tercer partido de la Copa del Mundo.
Mora es el titular más joven de México en un partido de la Copa Mundial de la FIFA.
El jugador de Tijuana es el más joven que sale como titular en el Mundial desde Femi Opabunmi (17 años 101 días) con Nigeria en 2002.
Así se vivieron los primeros minutos de Mora como titular en la Copa del Mundo.
Así se vivieron los primeros minutos de Mora como titular en la Copa del Mundo.
Así se vivieron los primeros minutos de Mora como titular en la Copa del Mundo.

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