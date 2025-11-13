¿Cuántos mexicanos 'sobreviven' del último triunfo ante Uruguay?

Enrique Gómez

Aunque el último triunfo de México contra Uruguay fue hace casi 10 años, todavía hay siete jugadores que siguen en activo y dos que continúan en el Tri para un nuevo enfrentamiento ante los ‘charrúas’.

Previo al duelo amistoso que el Tri sostendrá ante el conjunto sudamericano, es posible encontrar a un par de jugadores mexicanos que estuvieron en la última victoria de México ante el bicampeón del mundo hace nueve años, aunque, curiosamente, los dos atacantes fueron suplentes.

¿Recambio generacional? Llama la atención que haya dos sobrevivientes para la actual convocatoria, pero, sobre todo, que siete jugadores más se mantengan en activo. Quizá sea porque elementos como Héctor Moreno, Héctor Herrera o Jesús Manuel Corona estaban en sus 20s y en su prime.

Aquí los ‘sobrevivientes’ de la última victoria del Tri ante Uruguay (3-1) en la Copa América 2016:

Jugadores que se mantienen en la Selección Mexicana:

· Hirving Lozano (San Diego FC)

· Raúl Jiménez (Fulham)

Jugadores que siguen en activo:

· Héctor Moreno, defensa (Rayados)

· Néstor Araujo, defensa (América)

· Diego Reyes, defensa (Querétaro)

· Héctor Herrera, mediocampista (Toluca)

· Javier Aquino (Tigres)

· ‘Tecatito’ Corona (Rayados)

· Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Tanto Lozano (20 años en ese momento), como Raúl Jiménez (25) ingresaron de cambio para ese partido que se resolvió con un autogol y los tantos de Rafael Márquez y Herrera. Quizá nunca se imaginaron que nueve años después estarían repitiendo para un partido contra la ‘celeste’, mucho menos que el duelo sería preparativo para un Mundial 2026 a celebrarse en casa.

Desde ese partido por la Copa América, México acumula tres derrotas consecutivas contra Uruguay, todas ellas por goleada, la última un 4-0 brutal en junio de 2024, aún con Jaime Lozano en el timón.

¿México ha crecido? ¿la generación actual está al nivel de la de hace 10 años? Gran oportunidad para convencer a la afición de que así es.