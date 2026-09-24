¿Cómo le fue a Rafa Márquez con el Tri ante Colombia?

Héctor Cantú

Comienza una nueva era en la Selección Mexicana con Rafael Márquez al frente del banquillo y su primer examen será ante Colombia en partido amistoso.

Márquez, uno de los jugadores más emblemáticos en la historia del ‘Tricolor’, tiene saldo positivo en los enfrentamientos ante Colombia en los que participó como futbolista: tres victorias y solo una derrota.

En los primeros cuatro partidos ante Colombia posteriores a su debut con México, Márquez no formó parte de la convocatoria. Incluso se perdió el partido de la fina de la Copa América 2001.

Su primer enfrentamiento ante ‘Los Cafeteros’ llegó en un amistoso en 2002, en el que disputó 22 minutos y colaboró con una asistencia.

Un año más tarde, México y Colombia volvieron a verse las caras en un encuentro que terminó empatado sin goles.

Márquez tampoco formó parte del equipo mexicano en los siguientes tres enfrentamientos ante Colombia, periodo en el que el ‘Tricolor’ registró un empate y dos derrotas.

Así se ve Rafael Márquez entrenando a la Selección Mexicana

Su regreso a la rivalidad ante Colombia se dio hasta el 2010, donde el equipo ganó por la mínima diferencia. Dos años después, también fue parte del equipo que cayó por 2-0 en 2012 en el que fue su último partido ante el rival sudamericano.

El exdefensa nunca disputó un partido oficial ante Colombia. Ya como asistente de Javier Aguirre, formó parte del cuerpo técnico de México que sufrió la goleada 4-0 en el último enfrentamiento entre ambas selecciones.