A un día del Mundial, México no sabe quién jugará ante Sudáfrica

Enrique Gómez

A menos de 24 horas de que México inaugure la Copa del Mundo, ni los mismos jugadores saben si van a jugar como titulares o quiénes serán sus compañeros en la cancha para el primer partido ante Sudáfrica.

Javier Aguirre aseguró que todavía no les confirma a sus futbolistas cuál será la alineación para el partido que se jugará pasando el mediodía del jueves 11 de junio, por lo que para todos será una sorpresa la configuración del equipo inicialista, más allá de los siete jugadores que parecen tener su lugar seguro.

“No he hablado con ellos del 11 titular. Los 26 están muy ilusionados, saben que les puede tocar a cualquiera, ellos no tienen ninguna duda de que lo harán bien y yo tampoco”, comentó el entrenador de cara a lo que será el primer partido de su tercera Copa del Mundo a cargo de la Selección Mexicana.

"PUEDE SER UN BUEN DÍA PARA NOSOTROS...". 🤩 Javier 'Vasco' Aguirre confía plenamente en sus futbolistas previo al México vs Sudáfrica. 🗣️ #BoletoANorteAmerica #TotalSports pic.twitter.com/2nziiNFP5r — FOX Deportes (@FOXDeportes) June 10, 2026

Pero, sin importar cuál sea el primer equipo titular, lo cierto es que México ha mejorado mucho a como se veía en los últimos años. El invicto en este 2026 (ocho partidos) ha ayudado a que la afición tenga mejores esperanzas en torno a su equipo, por lo que el técnico espera un ambiente inigualable, una fiesta que pasará a la historia y donde el Tri tiene todo puesto para tener un gran debut ante Sudáfrica.

“El equipo ha crecido, hay un reencuentro con la afición. Está toda la mesa puesta para que hagamos una buena inauguración. Está todo el escenario para que hagamos un buen partido. Respetamos mucho a Sudáfrica, que por méritos propios está aquí. No hay rival pequeño hoy en día”, analizó.

Sobre la racha de que México nunca ganó en los siete anteriores juegos inaugurales que estelarizó, Aguirre lo ve como “un buen dato” y un “motivo más para ganar” en el Estadio Ciudad de México.