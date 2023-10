A Guillermo Ochoa no le regalan la titularidad eterna con México

Podrá parecer que Guillermo Ochoa tiene la titularidad sellada en la Selección Mexicana, pero en realidad ese es un lugar que el veterano arquero se gana cada día y no solo por su jerarquía.

Jaime Lozano aclaró que el jugador del Salernitana no tiene el puesto asegurado, pero confía en que podrá seguir defendiendo su lugar de aquí hasta la Copa del Mundo, la cual sería la sexta en su carrera.

“¿Titular pase lo que pase? No, pero hoy es el mejor, ha hecho cosas importantes y las sigue haciendo, lamentablemente no ha tenido un buen arranque con el Salernitana, pero Memo sigue jugando a un gran nivel, por eso está en Italia. Él sabe que no va a jugar pase lo que pase, a lo mejor el mensaje hacia afuera es ese, pero no, él tiene que competir”, aclaró el estratega en conferencia de prensa.

Pero entonces, ¿para qué llamar a tantos arqueros si la idea es que Ochoa sea inamovible? ‘Jimmy’ explicó que necesitan jugadores bien entrenados en cada posición por si llegaran a ser requeridos.

“Tenemos que abrirle los espacios a otros porteros que viven un buen momento en sus clubes, y tenemos que prever, ojalá, el ideal, es que Memo pueda llegar sano, a hacer lo que sabe en un Mundial, pero es un proceso de tres años y debemos tener todas las posiciones bien cubiertas”, aclaró el técnico.

En esta Fecha FIFA, México enfrenta a Ghana y Alemania el 14 y el 17 de noviembre, pero ¿jugará Ochoa todos los minutos como sucedió en la pasada Fecha FIFA contra Uzbekistán y Australia?