2025, el año donde México encontró su realidad

Redacción FOX Deportes

La Selección Mexicana descubrió su realidad en 2025: ser la potencia absoluta de CONCACAF no es ninguna referencia para el Mundial y en realidad, no estás lista para el gran torneo.

A lo largo de los meses, el Tri disputó 18 partidos y ganó la mitad de ellos, además de que se coronó campeón en dos torneos, sin embargo, también se llevó una goleada de escándalo ante Colombia y terminó el año en medio de una racha de seis partidos consecutivos sin ganar.

Así fue el 2025 para la Selección Mexicana: