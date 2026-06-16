Roberto Martínez apunta a la Saudi Pro League

Héctor Cantú

El actual director técnico de la Selección Portuguesa, Roberto Martínez, no continuará al frente del combinado luso.

Su aventura con el combinado portugués terminará con la finalización de la aventura mundialista, por lo que los proyectos comienzan a aparecer en su mesa.

Cristiano Ronaldo, no se sienta, por ahora, en la mesa de Lionel Messi y Kylian Mbappé

El más sólido y llamativo, para Roberto, es el que llega desde la Saudi Pro League, donde el Al-Nassr ha buscado hacerse de sus servicios.

Luego del gris empate obtenido en su primer partido de la Copa del Mundo ante RD Congo, Roberto Martínez habría comenzado negociaciones con el actual campeón del futbol saudí.

20 años con Portugal y Cristiano Ronaldo sigue anotando

El proyecto le mantendría como estratega activo frente a Cristiano Ronaldo a quien dirige en el presente torneo internacional.

‘Bob’ Martínez termina contrato con la selección de Portugal al finalizar el campeonato mundial. A pesar de ello, el estratega ha dado la vuelta a la situación asegurando que se mantiene totalmente concentrado con dirigir a la selección en el presente campeonato.