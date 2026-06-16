Héctor Cantú
Roberto Martínez apunta a la Saudi Pro League
El estratega de Portugal tiene un nuevo proyecto en puerta
El actual director técnico de la Selección Portuguesa, Roberto Martínez, no continuará al frente del combinado luso.
Su aventura con el combinado portugués terminará con la finalización de la aventura mundialista, por lo que los proyectos comienzan a aparecer en su mesa.
El más sólido y llamativo, para Roberto, es el que llega desde la Saudi Pro League, donde el Al-Nassr ha buscado hacerse de sus servicios.
Luego del gris empate obtenido en su primer partido de la Copa del Mundo ante RD Congo, Roberto Martínez habría comenzado negociaciones con el actual campeón del futbol saudí.
El proyecto le mantendría como estratega activo frente a Cristiano Ronaldo a quien dirige en el presente torneo internacional.
‘Bob’ Martínez termina contrato con la selección de Portugal al finalizar el campeonato mundial. A pesar de ello, el estratega ha dado la vuelta a la situación asegurando que se mantiene totalmente concentrado con dirigir a la selección en el presente campeonato.
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