Publicación: jueves 18 de junio de 2026

Héctor Cantú

Roberto Martínez apunta a la Saudi Pro League

El estratega de Portugal tiene un nuevo proyecto en puerta

El actual director técnico de la Selección Portuguesa, Roberto Martínez, no continuará al frente del combinado luso.

Su aventura con el combinado portugués terminará con la finalización de la aventura mundialista, por lo que los proyectos comienzan a aparecer en su mesa.

Cristiano Ronaldo, no se sienta, por ahora, en la mesa de Lionel Messi y Kylian Mbappé

10. Luis Díaz Selección Colombia 6.9 ofensiva 7 defensiva
9. Vinícius Júnior Brasil 6.96 ofensiva 6.13 defensiva
8. Alexander Isak Selección Suecia 6.9 ofensiva 6.7 defensiva
7. Amad Diallo Selección Costa de Marfil 6.97 ofensiva 6.23 defensiva
6. Erling Haaland Selección Noruega 6.97 ofensiva 4.97 defensiva
5. Harry Kane Selección de Portugal 7.17 ofensiva 5.39 defensiva
4.Yasin Ayari Selección Sueca 7.47 ofensiva 5.34 defensiva
3. Kylian Mbappé Selección Francesa 7.51 ofensiva 6.1 defensiva
2. Elijah Just Selección Nueva Zelanda 7.87 ofensiva 6.64 defensiva
1. Lionel Messi Selección Argentina 8.12 ofensiva 7.08 defensiva

El más sólido y llamativo, para Roberto, es el que llega desde la Saudi Pro League, donde el Al-Nassr ha buscado hacerse de sus servicios.

Luego del gris empate obtenido en su primer partido de la Copa del Mundo ante RD Congo, Roberto Martínez habría comenzado negociaciones con el actual campeón del futbol saudí.

20 años con Portugal y Cristiano Ronaldo sigue anotando

Cristiano Ronaldo marcó el segundo tanto de Portugal ante Polonia desde el manchón penal.
El tanto significó el gol #134 con la selección y el #909 de su carrera como profesional.
En el cierre del partido asistió a Pedro Neto en el cuarto gol de los lusos.
Sin embargo, la anotación más vistosa llegó al 87’ cuando se alzó para sacar una chilena y marcar el quinto de Portugal.
Con ello, CR7 llegó a 135 tantos con la selección y 910 en su cuenta total.
Además, se convirtió en el jugador que más partidos ha ganado con una selección absoluta.
Cristiano superó por un día a Pepe como el jugador más longevo en marcar con Portugal, a los 39 años y 284 días.

El proyecto le mantendría como estratega activo frente a Cristiano Ronaldo a quien dirige en el presente torneo internacional.

‘Bob’ Martínez termina contrato con la selección de Portugal al finalizar el campeonato mundial. A pesar de ello, el estratega ha dado la vuelta a la situación asegurando que se mantiene totalmente concentrado con dirigir a la selección en el presente campeonato.

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