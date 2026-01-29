Al-Nassr cerca de la cima, Cristiano Ronaldo, cerca de los 1000 goles

Hiram Marín

Al-Nassr firmó un triunfo sólido como visitante sobre Al-Kholood, con lo que mantuvo su impulso en la Saudi Pro League y se acercó a los puestos altos de la tabla.

El equipo dirigido por Jorge Jesus dominó la mayor parte del partido y controló la posesión durante largos tramos. La visita se convirtió en escolta tras la victoria, reduciendo la distancia con el líder Al-Hilal a tres puntos.

Cristiano Ronaldo abrió el marcador al inicio de la segunda mitad, al conectar una asistencia de João Félix para poner el 1-0 en el minuto 47.

This feeling >>> everything pic.twitter.com/wkPs46WwVY — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 30, 2026

Fue un tanto clave para romper la paridad después de una primera mitad sin goles. Con este gol, Cristiano Ronaldo alcanzó el número 961 en su carrera profesional y sigue viento en popa en su camino a los 1000.

Seis minutos después, Mohamed Simakan amplió la ventaja para Al-Nassr con un cabezazo tras un centro desde un córner, fortaleciendo el dominio visitante.

Captain impact. Goal number one. 🟡🐐 pic.twitter.com/qYMXHfQXtI — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 30, 2026

La expulsión de un jugador de Al-Kholood complicó aún más las opciones del local y facilitó el control del partido para los visitantes. Con el 2-0, el choque prácticamente quedó sentenciado antes del cierre.

En los instantes finales, Kingsley Coman convirtió un penal al minuto 87 para cerrar el marcador 3-0 a favor de Al-Nassr.

La victoria prolongó la racha positiva del equipo y mantuvo la presión en la lucha por el título de la Saudi Pro League. Ronaldo fue sustituido antes del final y fue ovacionado por la afición local.