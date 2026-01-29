Hiram Marín
Al-Nassr cerca de la cima, Cristiano Ronaldo, cerca de los 1000 goles
El equipo amarillo ganó como visitante y repuntó en la busca del título
Al-Nassr firmó un triunfo sólido como visitante sobre Al-Kholood, con lo que mantuvo su impulso en la Saudi Pro League y se acercó a los puestos altos de la tabla.
El equipo dirigido por Jorge Jesus dominó la mayor parte del partido y controló la posesión durante largos tramos. La visita se convirtió en escolta tras la victoria, reduciendo la distancia con el líder Al-Hilal a tres puntos.
Cristiano Ronaldo abrió el marcador al inicio de la segunda mitad, al conectar una asistencia de João Félix para poner el 1-0 en el minuto 47.
Fue un tanto clave para romper la paridad después de una primera mitad sin goles. Con este gol, Cristiano Ronaldo alcanzó el número 961 en su carrera profesional y sigue viento en popa en su camino a los 1000.
Seis minutos después, Mohamed Simakan amplió la ventaja para Al-Nassr con un cabezazo tras un centro desde un córner, fortaleciendo el dominio visitante.
La expulsión de un jugador de Al-Kholood complicó aún más las opciones del local y facilitó el control del partido para los visitantes. Con el 2-0, el choque prácticamente quedó sentenciado antes del cierre.
En los instantes finales, Kingsley Coman convirtió un penal al minuto 87 para cerrar el marcador 3-0 a favor de Al-Nassr.
La victoria prolongó la racha positiva del equipo y mantuvo la presión en la lucha por el título de la Saudi Pro League. Ronaldo fue sustituido antes del final y fue ovacionado por la afición local.
