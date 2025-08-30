Al-Ittihad superó la ausencia de Karim Benzema y ganó

Redacción FOX Deportes

Al-Ittihad venció 4-2 a Al-Fateh este viernes en Jedah, en un partido lleno de intensidad desde el arranque. Houssem Aouar abrió el marcador al minuto 22, pero Matías Vargas empató para la visita al 33. La primera mitad fue un intercambio de golpes que mantuvo a la afición atenta.

Steven Bergwijn apareció como figura clave al adelantar de nuevo a los locales al 35. El atacante holandés no se conformó y antes del descanso firmó su doblete, ampliando la ventaja para un Al-Ittihad que mostró contundencia cada vez que pisó el área rival.

En el complemento, Al-Fateh buscó recortar la diferencia y lo consiguió con un penal de Sofiane Bendebka al minuto 69. El gol visitante reavivó el partido, pero el empuje no fue suficiente para vulnerar otra vez la zaga del conjunto de Yeda.

Ya en el tiempo añadido, Muhannad Al-Shanqeeti puso cifras definitivas con el cuarto tanto. Al-Ittihad cerró así un triunfo trabajado, con Bergwijn como protagonista y la ofensiva respondiendo en los momentos clave.