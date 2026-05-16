West Ham se juega la permanencia en la Premier League ante Newcastle

Oscar Sandoval

West Ham tiene el agua en el cuello y pocas posibilidades de conseguir la salvación, pero debe intentarlo mientras las matemáticas le den la esperanza y es por eso que el duelo de este domingo ante Newcastle es vital en busca de la permanencia.

A quick turnaround 🔁 pic.twitter.com/ABNRXTYSx5 — West Ham United (@WestHam) May 16, 2026

Los ‘Hammers’ jugarán el partido más importante de los últimos años y lo hacen en calidad de visitante, no hay mañana y están obligados a sumar los tres puntos, no solo eso porque deben esperar un tropiezo de Tottenham que enfrentará a Chelsea y tener fe.

La temporada del conjunto londinense ha sido mala, al grado de estar a un paso de la segunda división y los altibajos constantes lo tienen contra la pared porque si no se da la combinación de resultados que necesita y cae ante Newcastle, podría llegar descendido a la última jornada.

El rayo de la esperanza solo se mantendrá encendido si los ‘Hammers’ son capaces de terminar con una racha de dos derrotas en fila en liga y ganar en St. James Park por segunda temporada consecutiva.