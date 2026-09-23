Tottenham pierde a Pedro Porro por lesión

Redacción FOX Deportes

Pedro Porro, lateral derecho de Tottenham, podría estar alrededor de un mes de baja por una lesión en los isquiotibiales.

Tottenham por fin marcó, pero perdió ante Aston Villa en la Premier League

El campeón del mundo quedó fuera de la convocatoria de Luis de la Fuente para los próximos partidos de la Selección Española después de lesionarse a los 20 minutos del duelo contra Aston Villa, que terminó en derrota para los ‘Spurs’.

Según medios británicos, el español tendría alrededor de un mes de recuperación por delante. Además de perderse los compromisos de España, tampoco estaría disponible para enfrentar a Manchester United el 10 de octubre y tendría muy complicado reaparecer ante Coventry City el 19.

El objetivo de Porro sería estar disponible para el enfrentamiento contra Chelsea del 24 de octubre.