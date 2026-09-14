Oscar Sandoval
Tottenham olvidó cómo hacer goles en la Premier League
Los ‘Spurs’ acumulan 360 minutos sin marcar en liga
Tottenham y Coventry City son los únicos dos equipos que no han marcado después de cuatro jornadas en la Premier League. El caso de los ‘Spurs’ sorprende aún más, pues gastaron más de 300 millones de euros en fichajes y se ubican en el lugar 17 de la tabla con apenas dos puntos.
Roberto De Zerbi está contra la pared y necesita recuperar la confianza de su ofensiva. El conjunto londinense registra apenas 11 disparos al arco en cuatro partidos.
Ante Brentford remató en cuatro ocasiones entre los tres postes, pero se fue en blanco, al igual que contra Newcastle, partido en el que registró cinco disparos al arco. Su peor actuación ofensiva llegó ante Nottingham Forest, cuando no consiguió ningún remate a portería en 90 minutos.
En su último partido, ante Everton, apenas consiguió dos disparos al arco defendido por Jordan Pickford. La crisis goleadora es evidente en un Tottenham que cuenta con futbolistas como Savio, Omar Marmoush, Mathys Tel y Dominic Solanke, quienes han comenzado la temporada apagados.
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