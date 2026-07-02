Tottenham es el equipo más activo de la Premier League en el mercado de transferencias

Oscar Sandoval

Tottenham está decidido a dejar atrás dos temporadas en las que coqueteó con el descenso. Los refuerzos para Roberto De Zerbi siguen llegando y este jueves se confirmó la incorporación de Mateus Fernandes, quien se convirtió en el quinto fichaje del verano. Sin embargo, el mercado de los 'Spurs' aún no está cerrado y Sandro Tonali aparece como el gran objetivo para completar la plantilla.

El conjunto londinense ha realizado una fuerte inversión para respaldar el proyecto de De Zerbi, artífice de una permanencia que por momentos parecía imposible. Tras los malos resultados de las últimas campañas, el club decidió reforzar todas sus líneas con el objetivo de recuperar protagonismo en la Premier League.

El conjunto londinense aprovechó el descenso de West Ham para fichar a Mateus Fernandes. La negociación no fue sencilla y los 'Spurs' terminaron desembolsando 99 millones de euros por el portugués, quien disputó 36 partidos durante la última temporada.

Ahora, Tottenham apunta a protagonizar otro movimiento de impacto en el mercado de transferencias con Sandro Tonali. El mediocampista italiano es el gran objetivo del club y su traspaso podría superar los 110 millones de euros.