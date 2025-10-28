¿Por qué 'descansarán' a Erling Haaland contra el Swansea?

EFE

El técnico del Manchester City, Josep Guardiola, confirmó que el delantero Erling Haaland descansará ante el Swansea, equipo de Championship (segunda división inglesa), en el encuentro de los octavos de final de la Carabao Cup, tras sufrir un golpe en la derrota ante el Aston Villa.

"A Erling no lo he visto hoy, pero tuvo un golpe y día a día mejora. Ahora entrenamos esta tarde, donde sabremos más sobre cómo se siente y decidiremos, aunque es un partido para que descanse", expresó el técnico español en la rueda de prensa previa al encuentro.

Tough place to come, strong opponent. Thanks to everyone who travelled today 🙏🏻 pic.twitter.com/lbp8gmAIXN — Erling Haaland (@ErlingHaaland) October 26, 2025

El noruego está siendo el estandarte de los 'Citizens', siendo el máximo goleador de la Premier League con 11 tantos en nueve jornadas, aunque el equipo no atraviesa su mejor momento, al estar quinto a seis puntos del líder, el Arsenal

En Champions también lleva cuatro goles en tres partidos y, en los últimos cinco encuentros del equipo en todas las competiciones, ha anotado seis de los siete goles del conjunto

El equipo de Guardiola tratará de confirmar su condición de favorito frente al Swansea y avanzar a los cuartos de final de la Carabao Cup, competición que no gana desde la temporada 2020/2021, cuando logró cuatro títulos consecutivos y cinco en seis años.