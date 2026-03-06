Pep Guardiola confía en el proceso de recuperación de Rodri

EFE

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, subrayó su confianza en que Rodrigo Hernández se encuentra cerca de su mejor nivel y apuntó que la regularidad de jugar partidos le ha ayudado mucho.

El mediocampista español se rompió el ligamento cruzado de la rodilla en septiembre de 2024 y una vez recuperado de este problema encadenó varias recaídas y algunos problemas musculares que no le permitieron jugar con regularidad durante la primera parte de la temporada.

Sin embargo, Rodri ha jugado en todos los encuentros que el City ha disputado en este 2026 a excepción del último duelo en la fase de grupos de la Champions League contra el Galatasaray en el que estuvo suspendido por una tarjeta roja que recibió contra el Bodo/Glimt.

El técnico de Sampedor, que insistió en que en esta parte de la temporada van a tener que utilizar a todos los futbolistas disponibles por el duro calendario que tienen por delante al estar involucrados en cuatro competiciones distintas. Agregó:

"Finalmente está ocurriendo. Como todos queríamos desde hace tiempo cuando volvió (de la lesión de rodilla). Está volviendo a ser el que era a base de jugar, jugar y jugar", afirmó Guardiola este viernes en rueda de prensa (...) "Poco a poco está mejorando. Todo el mundo lo sabe".

La vuelta de Rodri, no obstante, ha tenido consecuencias negativas en Nico González, que jugó mucho durante la ausencia de su compañero, pero que solo ha sido titular en dos ocasiones desde principios de febrero y en los últimos tres partidos no ha disputado ni un minuto.