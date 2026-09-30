Pep Guardiola 'abraza' al Manchester City en medio del escándalo

Reuters

El exentrenador del Manchester City Josep Guardiola se pronunció en apoyo del club de la Premier League después de que fue declarado culpable de graves incumplimientos de la normativa financiera.

El técnico español cedió el testigo a su antiguo segundo entrenador, Enzo Maresca, al final de la pasada temporada, tras una década al frente del equipo.

"Quiero que todos y cada uno de los aficionados del @ManCity sepan que estoy aquí; más que nunca", escribió Guardiola, en una primera reacción en su cuenta de la red social X.

"Estoy, siempre he estado y siempre estaré del lado de mi club, de mi propietario, de mi presidente, de Ferran, de los jugadores, de la plantilla, de Enzo y de ustedes, nuestros aficionados únicos. Que quede claro: superaremos esto juntos. Les quiero a todos", agregó.

I want every single @ManCity fan to know I am here; more than ever. I am, always have been, always will, be behind my club, my owner, my chairman, Ferran, the players, staff, Enzo and you, our unique supporters.

Let me be clear: we will get through this together.

I love you all… pic.twitter.com/jmMvwbykqv — PepTeam (@PepTeam) September 30, 2026

El presidente ejecutivo del City, Ferran Soriano, se dirigió al personal en un video el martes en el que rechazó las conclusiones de la comisión independiente.

Guardiola se hizo cargo del City en 2016 y, bajo su dirección, el equipo ganó seis títulos de la Premier League —incluidos cuatro consecutivos—, tres Copas de Inglaterra, cinco Copas de la Liga y la Liga de Campeones.

Los cargos de la Premier, relacionados con contratos comerciales "ficticios" utilizados como parte de tramas para inflar los ingresos y subestimar los costos en más de 900 millones de libras esterlinas (1,2 millones de dólares) durante casi una década, abarcan el periodo comprendido entre 2009 y 2018.