Otro frustante empate en casa para el Manchester United

Redacción FOX Deportes

Manchester United no pudo aprovechar su localía en Old Trafford y terminó firmando un empate 1‑1 ante Wolverhampton Wanderers en la Premier League.

El duelo fue táctico y disputado, con ambos equipos buscando el control sin demasiadas situaciones claras al principio. El resultado dejó sensación de frustración entre los aficionados locales por la falta de remate ofensivo.

Los 'Red Devils' se adelantaron en el marcador gracias a Joshua Zirkzee, cuyo disparo se desvió y superó al portero rival pasada la primera media hora de juego.

United dominó buena parte de la posesión, pero no logró traducirla en más goles ante una defensa bien organizada.

Antes del descanso, Ladislav Krejci igualó para Wolves con un cabezazo tras un balón parado que United no pudo despejar con eficacia.

El empate llegó justo antes del descanso y marcó el resto del desarrollo del partido, con pocos cambios en el ritmo tras el intermedio.

Wolverhampton, que llegaba con solo dos puntos en la temporada, logró frenar una racha de 11 derrotas seguidas en Premier League con este empate valioso.

Manchester United, por su parte, vio cómo sus opciones de escalar posiciones se estancaban en un cierre de año irregular para el equipo.