Manchester City rompería el mercado por Sandro Tonali

Redacción FOX Deportes

Manchester City habría tomado la delantera por el fichaje de Sandro Tonali y estaría dispuesto a romper el mercado para convencer al Newcastle.

En un principio, medios ingleses apuntaban a que el mediocampista italiano negociaba con el Tottenham, ahora dirigido por Roberto De Zerbi, un técnico que despertaba el interés del futbolista.

Sandro Tonali is just too good. 🤌🇮🇹 pic.twitter.com/UYssk47HAa — Newcastle United (@NUFC) January 25, 2025

Sin embargo, la situación habría cambiado. Inicialmente se hablaba de que los ‘Spurs’ estaban dispuestos a cerrar una operación cercana a los 130 millones de dólares, pero el City la superaría, poniendo 150 millones para quedarse con el internacional italiano.

Tonali viene de una gran temporada con el Newcastle, donde disputó 53 partidos, marcó tres goles y repartió siete asistencias para consolidarse como una de las piezas clave de los ‘Magpies’.

El italiano llegó al club inglés en 2023 y mantiene contrato hasta junio de 2028.