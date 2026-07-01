Manchester City rompe el mercado con el fichaje de Elliot Anderson

Redacción FOX Deportes

La llegada de Enzo Maresca al Manchester City ya generó las primeras contrataciones de cara a la temporada 2026/27, entre ellas la de Elliot Anderson.

Los ‘Sky Blues’ anunciaron que llegaron a un acuerdo con Nottingham Forest por el traspaso del mediocampista, el cual ascendió a 135 millones de euros.

Actualmente, Anderson está concentrado con la Selección Inglesa que está disputando la Copa del Mundo, por lo que presentó sus exámenes médicos en Kansas.

El mediocampista se formó en el Nottingham Forest, donde debutó profesionalmente en 2021. Desde entonces ha disputado 92 partidos, ha marcado seis goles y ha dado 11 asistencias con el equipo.