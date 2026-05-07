Publicación: jueves 7 de mayo de 2026

EFE

Liverpool da marcha atrás a la subida de precios

La presión de los aficionados llevó al club inglés a reconsiderar el aumento.

El Liverpool ha reducido la subida de precios que planeaba para la próxima temporada debido a las presiones que ha recibido por parte de sus aficionados.

Los 'Reds' pretendían que el precio de los abonos se incrementara en función de la inflación durante los próximos tres años, pero finalmente ha aceptado subir un 3% de cara a la próxima temporada y mantener el mismo precio para la 2027/28.

Esto implicará que el abono de temporada más barato se situará alrededor de las 700 libras (800 euros), mientras que el más caro costará 930 libras (1,074 euros).

Tottenham bajó a Liverpool de la parte alta de la Premier League

Liverpool 1-1 Tottenham
Dominik Szoboszlai marcó el 1-0 de Liverpool a los 18 minutos
Quinto gol del mediocampista húngaro esta temporada en la Premier League
Dominik Szoboszlai marcó el 1-0 de Liverpool a los 18 minutos
Szoboszlai cortó una racha de tres partidos sin marcar
Richarlison empató el partido a los 90 minutos
El brasileño suma dos goles en los últimos tres partidos de los 'Spurs'
Tottenham respira un punto por encima de la zona roja
"Agradecemos que el Liverpool no haya llevado a cabo el modelo de precios para los próximos tres años que había anunciado anteriormente. Después de las protestas y las conversaciones con los aficionados en los días pasados, el club ha aceptado una nueva propuesta. Entendemos que la subida de precios será decepcionante para algunos, pero nos aseguraremos de que los aficionados pueden seguir hablando con el club y encontrar soluciones para el futuro".

La subida de precios inicial provocó protestas en Anfield y sus alrededores así como la decisión por parte de muchos aficionados de no comprar comida y bebida dentro del estadio.

La afición de Liverpool pintó Anfield de rojo para recibir al campeón de la Premier League

La afición de Liverpool pintó Anfield de rojo para recibir al campeón de la Premier League
Los souvenirs del inolvidable título se comenzaron a vender cerca del estadio
El autobus con los jugadores llegó a Anfield en medio de un ambiente de fiesta
La afición comenzó a llegar a la celebración horas antes del partido
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La afición de Liverpool preparó un recibimiento especial para el autobus del equipo y las calles que rodean Anfield se tiñeron de rojo para festejar el título 20 de la Premier League en la historia de los 'Reds'

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