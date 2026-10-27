Publicación: miércoles 28 de octubre de 2026

Oscar Sandoval

Liverpool acabó con el sueño de Chelsea en la Carabao Cup

Xabi Alonso sufrió su primera eliminación al frente de los ‘Blues’

Liverpool eliminó a Chelsea en una dramática tanda de penales y consiguió su boleto a los cuartos de final de la Carabao Cup. Los ‘Reds’ terminaron con las aspiraciones del conjunto londinense y provocaron el primer tropiezo de Xabi Alonso, quien ahora tendrá que concentrarse en la Premier League y la FA Cup.

El enfrentamiento entre dos de los candidatos al título terminó por decidirse desde los once pasos después de un partido equilibrado. Morgan Rogers abrió el marcador al minuto 40 y Cody Gakpo respondió apenas tres minutos después con un penal para establecer el 1-1 antes del descanso.

La segunda mitad mantuvo la tensión y ninguno de los equipos consiguió romper la igualdad. Mike Penders sostuvo a Chelsea y llevó la eliminatoria hasta los penales. Ambos tuvieron oportunidades para quedarse con el boleto a la siguiente ronda, pero la falta de contundencia prolongó el suspenso hasta la muerte súbita.

Valentín Barco falló el cuarto disparo de Chelsea y Kostas Tsimikas desperdició la oportunidad de sentenciar la eliminatoria. Jordan Henderson mantuvo con vida a los ‘Blues’ y Giorgi Mamardashvili apareció para compensar el error de Ryan Gravenberch. La clasificación quedó entonces en manos de Joe Gomez y Wesley Fofana, en una definición que todavía reservaba su momento más dramático.

Gomez no perdonó desde los once pasos y Fofana falló el disparo decisivo. Liverpool sobrevivió a una tanda llena de emociones y avanzó a los cuartos de final de la Carabao Cup, mientras que Chelsea se despidió del torneo y Xabi Alonso sufrió su primera eliminación al frente de los ‘Blues’.

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