Liverpool acabó con el sueño de Chelsea en la Carabao Cup

Oscar Sandoval

Liverpool eliminó a Chelsea en una dramática tanda de penales y consiguió su boleto a los cuartos de final de la Carabao Cup. Los ‘Reds’ terminaron con las aspiraciones del conjunto londinense y provocaron el primer tropiezo de Xabi Alonso, quien ahora tendrá que concentrarse en la Premier League y la FA Cup.

El enfrentamiento entre dos de los candidatos al título terminó por decidirse desde los once pasos después de un partido equilibrado. Morgan Rogers abrió el marcador al minuto 40 y Cody Gakpo respondió apenas tres minutos después con un penal para establecer el 1-1 antes del descanso.

La segunda mitad mantuvo la tensión y ninguno de los equipos consiguió romper la igualdad. Mike Penders sostuvo a Chelsea y llevó la eliminatoria hasta los penales. Ambos tuvieron oportunidades para quedarse con el boleto a la siguiente ronda, pero la falta de contundencia prolongó el suspenso hasta la muerte súbita.

VICTORY FOR THE REDS!!! ??



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?: ✅✅✅❌✅✅❌❌ — Liverpool FC (@LFC) October 28, 2026

Valentín Barco falló el cuarto disparo de Chelsea y Kostas Tsimikas desperdició la oportunidad de sentenciar la eliminatoria. Jordan Henderson mantuvo con vida a los ‘Blues’ y Giorgi Mamardashvili apareció para compensar el error de Ryan Gravenberch. La clasificación quedó entonces en manos de Joe Gomez y Wesley Fofana, en una definición que todavía reservaba su momento más dramático.

Gomez no perdonó desde los once pasos y Fofana falló el disparo decisivo. Liverpool sobrevivió a una tanda llena de emociones y avanzó a los cuartos de final de la Carabao Cup, mientras que Chelsea se despidió del torneo y Xabi Alonso sufrió su primera eliminación al frente de los ‘Blues’.