Publicación: jueves 28 de mayo de 2026

EFE

La renovación de Mikel Arteta es prioridad para el Arsenal

El club busca asegurar la continuidad del técnico español tras sus recientes éxitos.

La renovación de Mikel Arteta, que se producirá a principios de junio una vez acabe la Champions League, es la "principal prioridad" para el Arsenal, confirmó Josh Kroenke, codueño del equipo inglés.

El directivo estadounidense, en una conversación con los principales medios ingleses, confirmó que están trabajando en el nuevo contrato para el técnico español después de los éxitos que ha logrado Arteta en las últimas semanas, incluyendo la conquista de la primera Premier League en 22 años y la clasificación a la final de la Champions League.

"Seguir con Mikel es la principal prioridad y creo que es una buena noticia para todos los aficionados del Arsenal que esté disfrutando del proyecto. Está disfrutando aquí, desde su pasado como jugador hasta ahora. Es un hombre del Arsenal".

Además del Arsenal, ¿quiénes aparecen en el XI ideal de la Premier League?

Portero: David Raya, Arsenal, 30.6 años, 3,330 minutos
Lateral derecho: Jurriën Timber, Arsenal, 24.9 años, 2,457 minutos
Central: William Saliba, Arsenal, 25.1 años, 2,615 minutos
Central: Gabriel Magalhães, Arsenal, 28.4 años, 2,751 minutos
Lateral izquierdo: Adrien Truffert, Bournemouth, 24.5 años, 3,380 minutos
Mediocampista: Casemiro, Manchester United, 34.2 años, 2,589 minutos
Mediocampista: Declan Rice, Arsenal, 27.3 años, 3,099 minutos
Enganche: Bruno Fernandes, Manchester United, 31.7 años, 3,068 minutos
Extremo derecho: Rayan Cherki, Manchester City, 22.7 años, 1,786 minutos
Delantero: Erling Haaland, Manchester City, 25.8 años, 2,959 minutos
Extremo izquierdo: Jérémy Doku, Manchester City, 23.9 años, 1, 786 minutos

El contrato de Arteta vence en el verano de 2027, pero su futuro nunca ha estado en duda. El técnico de San Sebastián quiere continuar y el Arsenal está muy contento con los siete años de trabajo que han derivado en este triunfo en la Premier.

Tras tres subcampeonatos consecutivos, Arteta sumó una Premier League a un palmarés que ya incluía una FA Cup y dos Community Shield.

Este sábado en Budapest, Arteta liderará al Arsenal en la final de la Champions League contra el Paris Saint-Germain, la segunda en la historia de los 'Gunners' tras la que perdieron en 2006 contra el Barcelona.

Arsenal campeón de la Premier League; West Ham no pudo evitar el descenso

Arsenal - Campéon de la Premier League
Manchester City - Clasificado a la Champions League
Manchester United - Clasificado a la Champions League
Aston Villa - Clasificado a la Champions League
Liverpool - Clasificado a la Champions League
Bournemouth - Clasificado a Europa League
Sunderland - Clasificado a la Europa League
Brighton - Clasificado a la Conference League
Wolverhampton - Descendido
Burnley - Descendido
West Ham - Descendido
Máximo goleador - Erling Haaland | Manchester City | 27 goles
Máximo asistente - Bruno Fernandes | Manchester United | 21 pases de gol *Nuevo récord en la Premier League

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