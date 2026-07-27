La Premier League castigará las pérdidas de tiempo de los porteros

Redacción FOX Deportes

El fútbol inglés introducirá a partir de la próxima temporada un nuevo sistema con el objetivo de impedir que los equipos se aprovechen de las denominadas "pausas tácticas del portero", tras recibir la aprobación de la International Football Association Board (IFAB). There is a new rule coming to the Premier League for the 2026/27 season to stop goalkeeper tactical timeouts. — Premier League (@premierleague) July 27, 2026

La prueba, respaldada por la Liga Inglesa de Fútbol, la Premier League, la Liga Nacional y la Superliga Femenina, se implementará en todas las competiciones profesionales masculinas y femeninas de Inglaterra durante la temporada 2026-27.

En el marco de la prueba, un portero que reciba asistencia médica en el terreno de juego, salvo en circunstancias específicas, obligará a su equipo a retirar a un jugador del campo durante un minuto.

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Actualmente, un jugador de campo que reciba asistencia médica de un fisioterapeuta en el terreno de juego debe abandonar el campo durante un minuto.

Las excepciones se aplicarán si el portero y un jugador de campo han chocado, si el portero sufre una falta y necesita atención médica evidente o está sangrando, o si se sospecha que el portero tiene una conmoción cerebral.

El nuevo sistema se introducirá a partir de la primera ronda de la Copa de la Liga, el 1 de agosto.