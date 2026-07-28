Josko Gvardiol extendió su contrato con Manchester City

Redacción FOX Deportes

Manchester City hizo oficial la renovación de Joško Gvardiol hasta 2031. El internacional croata, que había sido relacionado con varios clubes europeos, amplió el contrato que firmó en 2023 y que originalmente vencía en 2028, poniendo fin a las especulaciones sobre su futuro.

El futbolista de 24 años ha disputado 122 partidos con el City, en los que suma 13 goles. Además, ha contribuido a la conquista de una Premier League, una FA Cup, una Copa de la Liga, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa.

"En cuanto supe que el City quería renovarme, tuve claro que era lo que quería. Es el mejor club para estar. He sentido mucho cariño y respeto durante los tres años que llevo aquí", declaró el balcánico.

"Creo que van a llegar muchos éxitos en los próximos años", afirmó Gvardiol a los medios oficiales del Manchester City.