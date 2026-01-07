Inolvidable, gol del triunfo, con voltereta... ¡al minuto 112!

Héctor Cantú

El Newcastle United ha iniciado el 2026 con el pie derecho y lo ha refrendado en partido a media semana en el que vencieron, de manera increíble y agónica al Leeds United.

Fue un partido de esos que se enmarcan para la posteridad: lleno de goles, atiborrado de emociones propiciadas por el toma y daca en las anotaciones de cada equipo y finalmente, un gol en el agregado que terminó por darle los tres puntos a los de casa.

Falling behind three times before winning it in the 103rd minute 🙌



NEVER. GIVE. UP. 🤩 pic.twitter.com/wtlbnYiXZ7 — Newcastle United (@NUFC) January 7, 2026

El árbitro había agregado 10 minutos al marcador. El Newcastle, animado por su gente, se lanzó con toda la artillería al frente motivado por haber conseguido el empate 3-3 a los 91 minutos de tiempo corrido.

Para el Leeds, la falta de físico les pasó una factura costosísima y al final, una falta mínima de atención en un balón dentro del área se tradujo en el gol de la voltereta y la derrota para los visitantes.

Harvey Barnes se convirtió en el héroe del Newcastle al marcar de media vuelta el gol de la victoria. Fue un toque suave pero con toda la intención de encontrar la esquina más alejada del portero.

HARVEY BARNES CALLS GAME IN THE 102ND MINUTE. NEWCASTLE BEAT LEEDS IN AN INSTANT CLASSIC. pic.twitter.com/smGpkcGYz0 — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) January 7, 2026

Al final, la pelota dramáticamente besó las redes para desatar la locura en St. James Park en uno de los finales más emocionantes que ha regalado la historia reciente de las Urracas que han escalado hasta la sexta posición.

Este se ha convertido en el gol más tardío en la historia de la Premier League.