El Arsenal se mantiene a la caza del Manchester City

Héctor Cantú

El Arsenal se mantiene en pie de guerra en la Premier League luego de derrotar por la mínima diferencia al Nottingham Forest.

Un gol en los minutos finales le dio tres puntos más a los ‘Gunners’, que siguen en la pelea por el liderato de la competencia, actualmente en manos del Manchester City.

No fue un partido sencillo para los visitantes, que tuvieron que emplearse a fondo para encontrar espacios y generar peligro ante un rival que resistió durante la primera mitad sin permitir un solo disparo a puerta.

¡GOOOOOOOL DEL ARSENAL?! Los "Gunners" se tardaron 80 minutos para abrir el marcador... ¡TREMENDO RAYO QUE SACA MADUEKE! #Nottingham 0-1 #Arsenal #PremierLeagueEnFOX https://t.co/9dseqGBtPa — FOX (@somos_FOX) October 18, 2026

Sin embargo, a 10 minutos del final, Noni Madueke, quien ingresó de cambio para la segunda mitad, consiguió romper el empate y encaminar la victoria del Arsenal.

El atacante sacó un potente disparo que se desvió en un rival antes de terminar en el fondo de las redes y sellar el triunfo de los ‘Gunners’.

? "Thanks for the amazing support." Your POTM, Noni Madueke ? https://t.co/MGdo57c05V — Arsenal (@Arsenal) October 18, 2026

Con este resultado, el equipo dirigido por Mikel Arteta llegó a 18 puntos y se mantiene en la segunda posición de la Premier League.

Por su parte, el Nottingham Forest quedó en serios aprietos tras sufrir su tercera derrota consecutiva, resultado que lo mantiene en puestos de descenso.