El Arsenal desperdició una oportunidad de oro, pero sigue de líder

Redacción FOX Deportes

Otra oportunidad que se le va al Arsenal para dar un golpe de efecto en la Premier League.

Con la derrota del Manchester City, los ‘Gunners’ tuvieron una oportunidad de oro para dar el gran paso hacia su primer título desde 2004, pero en vez de eso, empató sin goles contra el Nottingham Forest.

Claro que el equipo de Londres sigue siendo líder de la Premier League y ganó un punto de separación en esta jornada, pero después de ver cómo en los últimos años ha perdido ventajas que parecían cómodas, este tipo de ocasiones no se deberían desperdiciar. La afición ya ha visto muchas debacles.

Empate 0-0 en el City Ground, gran mérito para el equipo de casa, que supo resistir todos los embates del mejor equipo de Inglaterra y suma un punto que lo mantiene a cinco unidades de zona de descenso.

It ends all square at The City Ground. pic.twitter.com/iTxcQW2a1j — Arsenal (@Arsenal) January 17, 2026

Según la crónica de la agencia EFE, “las ocasiones empezaron a multiplicarse a partir de la media hora, especialmente con una volea de Noni Madueke desde el borde del área y luego otra ocasión de Gabriel Martinelli, que no llegó a empujar el balón. Después, Madueke no alcanzó a remachar otro buen centro. Al borde del descanso, un error del central brasileño Murillo dejó solo, en carrera, a Viktor Gyokeres, que enfiló la meta de Selz. Se rehízo el sudamericano y pudo forzar el córner”.

El Arsenal ‘perdió’ la puntería y dos puntos en este día, sin embargo, llegó a 50 unidades, siete más que el Manchester City (ventaja de tres partidos), que en esta jornada cayó ante el Manchester United.

El equipo de Mikel Arteta no ha terminado de aprovechar los puntos que han dejado en el camino el ‘City’, el Liverpool y el Aston Villa, pero al menos está en mejor estado que sus perseguidores.