Publicación: miércoles 29 de octubre de 2025

EFE

Eden Hazard, incluido en el Salón de la Fama de la Premier League

El belga se une a figuras como Thierry Henry, Eric Cantona y David Beckham.

Eden Hazard, exfutbolista del Chelsea y Real Madrid, ha sido incluido en el Salón de la Fama de la Premier League.

El belga es el jugador número 26 en ser incluido en esta lista que cuenta con otros jugadores como Thierry Henry, Eric Cantona, Alan Shearer y David Beckham.

"Henry está ahí, sabes. Crecí viendo a Francia, así que jugadores como Zidane y como él son mis ídolos. Estar en el mismo lugar que ellos es muy especial", dijo Hazard.

Eden Hazard se une al club de los futbolistas que se retiraron demasiado jóvenes

Michel Platini, 32 años: jugaba para la Juventus, disputó su último partido el 17 de mayo de 1987 ante Brescia; sin embargo, el 27 de noviembre de 1988 jugó 20 minutos con la Selección Kuwaití a pedido expreso del Emir.
Marco Van Basten, 31 años: jugaba para el Milan, estuvo dos temporadas sin acción debido a una lesión en el tobillo, por lo que su último partido fue el 26 de mayo de 1993 ante Olympique de Marsella, dos años antes de formalizar su retiro.
Frank Rijkaard, 32 años: jugaba para el Ajax, disputó su último partido el 24 de mayo de 1995 ante Milan.
Éric Cantona, 30 años: jugaba para el Manchester United, disputó su último partido el 11 de mayo de 1997 ante West Ham.
Jurgen Klinsmann, 33 años: jugaba para el Tottenham, disputó su último partido a nivel clubes el 10 de mayo de 1998, ante Southampton, y con la Selección Alemana el 4 de julio de 1998 frente a Croacia (cuartos de final del Mundial).
Didier Deschamps, 32 años: jugaba para el Valencia, disputó su último partido el 18 de mayo de 2001 ante Athletic de Bilbao.
Zinedine Zidane, 34 años: jugaba para el Real Madrid, disputó su último partido a nivel clubes el 16 de mayo de 2006, ante Sevilla, y con la Selección Francesa el 27 de mayo de 2006 contra Italia (final del Mundial).
Patrick Kluivert, 31 años: jugaba para el Lille, disputó su último partido el 26 de abril de 2008 ante Toulouse.
Gareth Bale, 33 años: jugaba para el LAFC, disputó su último partido el 5 de noviembre de 2022 ante Philadelphia Union; sin embargo, anunció su retiro en enero de 2023.
Eden Hazard, 32 años: no tenía equipo, disputó su último partido con el Real Madrid el 13 de mayo de 2023 ante Getafe.

"Significa mucho para mí estar en el Salón de la Fama. Estoy muy orgulloso de poder unirme a ellos, ojalá pudiéramos formar un equipo".

Hazard llegó al Chelsea en 2012 procedente del Lille y se convirtió en un ídolo de Stamford Bridge al jugar 352 partidos y marcar 110 goles hasta marcharse al Real Madrid por 100 millones de euros en 2019.

Con los 'Blues' ganó dos Premier League, una FA Cup, una Copa de la Liga y dos Europa League. En siete temporadas fue elegido Mejor Futbolista del Chelsea en cuatro de ellas, además de ser nombrado Mejor Jugador de la liga en la 2014-2015.

Los aficionados son los encargados de votar quiénes entran en esta lista.

