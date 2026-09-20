Cole Palmer no estará disponible para el Inglaterra en la Nations League

Oscar Sandoval

La lista de convocados de Inglaterra para la Jornada 1 de la Nations League tuvo que ser modificada por varias bajas. Entre ellas destaca la de Cole Palmer, quien habría decidido no acudir al llamdo para recuperarse después de disputar los primeros siete partidos de la temporada con Chelsea.

Tino Livramento, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Marcus Rashford and Declan Rice have all been ruled of our forthcoming UEFA Nations League fixtures.



James Garner and Morgan Gibbs-White have subsequently been called up and will join up with the rest of the squad on Tuesday. — England (@England) September 21, 2026

Palmer no fue considerado por Thomas Tuchel para el Mundial 2026, pero comenzó la campaña cerca de su mejor nivel y fue tomando ritmo hasta completar los 90 minutos en los últimos cuatro partidos de los ‘Blues’ en la Premier League.

Dos goles y dos asistencias en 443 minutos llamaron la atención de Tuchel, quien lo consideró para el inicio de una nueva etapa en la Nations League. Sin embargo, el técnico no podrá contar con el mediocampista, baja que confirmó la cuenta oficial de los ‘Tres Leones’.

Además de Palmer, el estratega alemán perdió a Tino Livramento, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford y Declan Rice. Ante las ausencias, Tuchel convocó a James Garner y Morgan Gibbs-White.