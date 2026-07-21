Chelsea sacudió el mercado en la Premier League con el fichaje de Morgan Rogers

Redacción FOX Deportes

Chelsea confirmó el fichaje de Morgan Rogers, procedente de Aston Villa, en una operación que, según la prensa inglesa, se cerró por 134.5 millones de euros, una cifra que marcaría un nuevo récord para un futbolista inglés en la historia de la Premier League.

Signed for the Blues. 🔵✔️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 21, 2026

Ninguno de los clubes reveló los detalles financieros del traspaso. Sin embargo, Sky Sports informó que la transferencia superaría los 133 millones de euros que el Manchester City pagó al Nottingham Forest por Elliot Anderson durante el Mundial 2026.

El atacante firmó contrato con los 'Blues' hasta 2033 y se convierte en una de las principales apuestas del club para el nuevo proyecto deportivo.

"Estoy muy emocionado", expresó Rogers en un comunicado publicado por Chelsea. "Para mí, este es el club más grande de Londres y una institución que siempre admiré desde niño".

El internacional inglés también destacó el rumbo que ha tomado el equipo. "Estoy muy ilusionado con el proyecto del nuevo entrenador, con los jugadores que tenemos y con la dirección que está tomando el club. Por eso estoy aquí", declaró a los medios oficiales de la entidad londinense.