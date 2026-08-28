Chelsea buscaría portero en el cierre del mercado de transferencias

Oscar Sandoval

En la victoria de Chelsea sobre Fulham no todo fue miel sobre hojuelas y Robert Sánchez quedó señalado. El español pudo hacer más en el primer gol y dejó un rechazo que terminó en el segundo. Su actuación dejó dudas y podría empujar al club al mercado de transferencias.

La directiva del conjunto londinense trabajó a lo largo del verano en darle un equipo de garantías a Xabi Alonso, pero se olvidó de la portería que ha sido uno de los puntos débiles en los últimos años y a pesar de ser titular, el guardameta español deja más dudas que certezas.

Después del primer partido de la temporada, los ‘Blues’ habrían decidido buscar un portero antes del cierre del mercado de transferencias, previsto para el 1 de septiembre.

A goal from one of our own. ?? pic.twitter.com/hzCnG5cBl9 — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 24, 2026

David Ornstein informó a través de X que “los representantes de Emiliano Martínez lo ofrecieron a Chelsea”. El argentino podría perder la titularidad en Aston Villa después del fichaje de Zion Suzuki, mientras los ‘Blues’ analizarían la posibilidad de ficharlo.

La directiva tomaría una decisión sobre el ‘Dibu’ en las próximas horas. Si el argentino se convierte en el elegido, los ‘Blues’ tendrían que alcanzar un acuerdo con Aston Villa por el guardameta de 33 años.