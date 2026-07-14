Brighton realizó el fichaje más caro de su historia con Luka Vušković

Oscar Sandoval

La Premier League es la liga con mayores recursos económicos y así lo comprueban sus equipos en cada mercado de transferencias. Este verano no ha sido diferente y Brighton realizó el fichaje más caro de su historia luego de pagar 54 millones de euros por Luka Vušković.

We are delighted to confirm the signing of defender Luka Vuskovic from Tottenham Hotspur! 🤝 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 14, 2026

Brighton jugará en Europa por segunda ocasión en su historia y el club quiere estar a la altura de las competencias continentales. Reforzar la defensa era una de las prioridades para Fabian Hürzeler quien apostó por la juventud y el talento del croata.

El defensor de 19 años jugó la temporada pasada en la Bundesliga, cedido por Tottenham y lució en la defensa de Hamburg, sus destacadas actuaciones como central llamaron la atención de ‘Las Gaviotas’ que después de semanas de negociaciones completaron su vuelta a Inglaterra.

Brighton hizo oficial el fichaje de Vušković quien firmó un contrato por las próximas cinco temporadas y que está considerado como uno de los zagueros con mayor proyección del futbol europeo, afrontará ahora el reto de consolidarse en la Premier League.