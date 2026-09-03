Arsenal cierra el mayor traspaso de su historia al Al-Hilal

EFE

El Arsenal confirmó este jueves el traspaso del brasileño Gabriel Martinelli al Al Hilal de Arabia Saudí por 65 millones de euros, la venta más cara de la historia de los 'Gunners'.



Martinelli, de 25 años, abandona el Arsenal tras siete años desde que llegó del Ituano, de las divisiones inferiores de Brasil. En este tiempo, el brasileño ha disputado 278 partidos con los 'Gunners', marcando 62 goles y repartiendo 32 asistencias, y ha conquistado una Premier League, una FA Cup y una Community Shield.

Gabriel Martinelli brilla y Arsenal avanza en la FA Cup

La llegada de Christos Tzolis, además de la presencia de Eberechi Eze y Noni Madueke, ha precipitado tanto el adiós de Leandro Trossard, que ya se marchó al Besiktas turco hace semanas, como ahora el de Martinelli, que cambia la Premier League por el fútbol de Arabia Saudí.



Hasta la fecha, la venta más cara del Arsenal era la de Alex Oxlade-Chamberlain al Liverpool por 38 millones de euros.

Gol tempranero de Gabriel Martinelli para descolocar a Liverpool

Los ingleses se han gastado más de 200 millones de euros en este mercado veraniego, pero hasta la venta de Martinelli solo habían ingresado 46 por las operaciones de Trossard, Jakub Kiwior y Christian Norgaard.



Para el Al Hilal, esta compra representa la segunda más cara de la historia del club, solo por detrás de la de Neymar.